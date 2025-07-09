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Маск обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна: там якобы находится список «клиентов» обвиняемого

Маск заявил, что Трампу нельзя доверять из-за дела Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск выразил сомнения в надежности своего бывшего союзника президента США Дональда Трампа, если тот продолжит скрывать документы по делу Джеффри Эпштейна — американского финансиста, обвинявшегося в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

«Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна?» — написал Маск в соцсети X.

По утверждениям Маска, в документах по делу упоминается и экс-советник Трампа Стив Бэннон — вероятно, в контексте так называемого списка «клиентов» Эпштейна, которых подозревают в сексуальной эксплуатации детей.

Еще в начале июня, во время публичного конфликта с Трампом, Маск разместил в аккаунте X пост, где утверждал, что документы по делу Эпштейна не обнародуют, поскольку в них якобы упоминается действующий президент США. Однако впоследствии эта запись была удалена.

Ранее газета Times писала, что Трамп, будучи президентом США, поддерживал тесные связи с Эпштейном, который впоследствии был обвинен в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

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