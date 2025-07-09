Маск обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна: там якобы находится список «клиентов» обвиняемого

Американский бизнесмен Илон Маск выразил сомнения в надежности своего бывшего союзника президента США Дональда Трампа, если тот продолжит скрывать документы по делу Джеффри Эпштейна — американского финансиста, обвинявшегося в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.
«Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна?» — написал Маск в соцсети X.
По утверждениям Маска, в документах по делу упоминается и экс-советник Трампа Стив Бэннон — вероятно, в контексте так называемого списка «клиентов» Эпштейна, которых подозревают в сексуальной эксплуатации детей.
Еще в начале июня, во время публичного конфликта с Трампом, Маск разместил в аккаунте X пост, где утверждал, что документы по делу Эпштейна не обнародуют, поскольку в них якобы упоминается действующий президент США. Однако впоследствии эта запись была удалена.
Ранее газета Times писала, что Трамп, будучи президентом США, поддерживал тесные связи с Эпштейном, который впоследствии был обвинен в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.