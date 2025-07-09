Маск обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна: там якобы находится список «клиентов» обвиняемого

Еще в начале июня, во время публичного конфликта с Трампом, Маск разместил в аккаунте X пост, где утверждал, что документы по делу Эпштейна не обнародуют, поскольку в них якобы упоминается действующий президент США. Однако впоследствии эта запись была удалена.