В Абхазии извинились за слова о российских туристах

Как сообщало URA.RU ранее, ранее руководитель республиканского Фонда кино Басария назвал россиян «угрозой национальной и экономической безопасности» республики, обвиняя в экономии на отдыхе и демпинге со стороны российских туроператоров. Это не первый случай нападок на граждан РФ. Ранее чиновница Минтуризма Кристина Лакербая была уволена после заявления, что республике «не нужны» бюджетные туристы из России, которые «покупают дошираки» вместо сувениров и местных продуктов.