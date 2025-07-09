В Абхазии извинились за слова о российских туристах

Директор Фонда Кино Абхазии признался, что был неправ.
Директора частного Фонда кино Абхазии Александр Басария принес публичные извинения за свои слова о российских туристах, ранее назвав их угрозой национальной безопасности республики. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Угрозу представляют не гости нашей республики, а такие заявления о них», — процитировал слова Басарии канал RT.
Также Басария подчеркнул, что Фонд кино не является государственной структурой Абхазии. Он пояснил, что возглавляемая им организация частная.
Как сообщало URA.RU ранее, ранее руководитель республиканского Фонда кино Басария назвал россиян «угрозой национальной и экономической безопасности» республики, обвиняя в экономии на отдыхе и демпинге со стороны российских туроператоров. Это не первый случай нападок на граждан РФ. Ранее чиновница Минтуризма Кристина Лакербая была уволена после заявления, что республике «не нужны» бюджетные туристы из России, которые «покупают дошираки» вместо сувениров и местных продуктов.