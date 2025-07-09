В Петербурге студентка исчезла с миллионами, собранными на выпускной

Девушка сама вызвалась заниматься финансовой частью.
В Санкт-Петербурге выпускной Педиатрического университета оказался под угрозой срыва после исчезновения примерно пяти миллионов рублей из собранных студентами средств. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на участников инициативной группы и родителей выпускников.
По словам студентки Екатерины, шокирующее известие пришло за несколько дней до мероприятия: «Она [Юлия, у которой находилась часть денег для внесения за выпускной] призналась поздно вечером, что все деньги потеряны. Было состояние какого-то аффекта. Мы все в шоке. Я своим девочкам [из инициативной группы] об этом пишу. Говорю, что срочно надо что-то решать, что-то делать», — рассказала Екатерина журналистам.
Как уточняет «Фонтанка», выпускной курс готовил торжество c начала учебного года. Около 400 человек перечислили по 18 тысяч рублей каждому, чтобы отметить окончание вуза 12 июля в зале Петергофа. Собранные деньги студенты передавали через доверенных представителей своих групп одной из инициаторок организации праздника — Юлии (имя изменено). По информации однокурсников, девушка сама вызвалась заниматься финансовой частью, ранее брала академический отпуск, но после восстановления проявляла себя как активный участник подготовки мероприятия.
Потеря средств вскрылась 6 июля: Юлия сначала заявила о трудностях с переводом крупной суммы через банкомат и плохой связью, а затем призналась, что значительная часть денег — около пяти миллионов рублей — исчезла, и вернуть ее она не может. После этого инициативная группа обратилась в полицию и уведомила администрацию университета о случившемся.