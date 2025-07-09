В Петербурге студентка исчезла с миллионами, собранными на выпускной

По словам студентки Екатерины, шокирующее известие пришло за несколько дней до мероприятия: «Она [Юлия, у которой находилась часть денег для внесения за выпускной] призналась поздно вечером, что все деньги потеряны. Было состояние какого-то аффекта. Мы все в шоке. Я своим девочкам [из инициативной группы] об этом пишу. Говорю, что срочно надо что-то решать, что-то делать», — рассказала Екатерина журналистам.