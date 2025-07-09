Жильцов съёмных квартир оштрафуют. Что нельзя делать арендаторам и чем это грозит

Нарушение правил проживания является серьёзным поводом для расторжения договора найма. Однако если в документе отсутствует такой пункт, процесс может затянуться. Наниматели могут не согласиться с мнением собственника, и тогда вопрос придётся решать в суде. А это длительный процесс. Чтобы такого не произошло, в договоре всегда должен присутствовать пункт о досрочном расторжении в одностороннем порядке в случае нарушения правил проживания. Также там необходимо обозначить, в какие сроки наниматель должен освободить помещение. Например, в течение трёх рабочих дней и т. д. Такой пункт значительно облегчит жизнь наймодателям и может дисциплинировать нанимателей, отметил Петр Гусятников.