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Глава DGSE Франции Лернер отверг обвинения Дурова о вмешательствах в выборы в Румынии: подробности

Франция отвергла обвинения Дурова по поводу вмешательства в выборы в Румынии.

Источник: Комсомольская правда

Глава французской разведки (DGSE) Николя Лернер опроверг утверждения сооснователя Telegram Павла Дурова. Ранее Дурова обвинили в причастности к вмешательству в выборный процесс в Румынии.

«Мы [с Дуровым] провели обстоятельный обмен мнениями, и, насколько я помню, в конце встречи господин Дуров охарактеризовал ее как конструктивную и очень интересную», — пояснил Лернер в эфире телеканала LCI.

Лернер отметил, что никогда не стал бы обращаться к создателю Telegram с просьбой о блокировке каких-либо каналов, учитывая его принципиальную позицию в защиту свободы слова.

Лернер также опроверг утверждения Дурова о своем визите в Румынию в должности главы DGSE. Ранее основатель Telegram заявлял, что руководитель французской разведки приехал в Бухарест вскоре после выступления евродепутата Валери Айе, которая призывала поддерживать проевропейского кандидата Никушора Дана.

Ранее KP.RU писал, что Дуров признался: он до сих пор не может разобраться в сути претензий, выдвигаемых против него французскими властями.