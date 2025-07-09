Глава DGSE Франции Лернер отверг обвинения Дурова о вмешательствах в выборы в Румынии: подробности

Глава французской разведки (DGSE) Николя Лернер опроверг утверждения сооснователя Telegram Павла Дурова. Ранее Дурова обвинили в причастности к вмешательству в выборный процесс в Румынии.
«Мы [с Дуровым] провели обстоятельный обмен мнениями, и, насколько я помню, в конце встречи господин Дуров охарактеризовал ее как конструктивную и очень интересную», — пояснил Лернер в эфире телеканала LCI.
Лернер отметил, что никогда не стал бы обращаться к создателю Telegram с просьбой о блокировке каких-либо каналов, учитывая его принципиальную позицию в защиту свободы слова.
Лернер также опроверг утверждения Дурова о своем визите в Румынию в должности главы DGSE. Ранее основатель Telegram заявлял, что руководитель французской разведки приехал в Бухарест вскоре после выступления евродепутата Валери Айе, которая призывала поддерживать проевропейского кандидата Никушора Дана.
Ранее KP.RU писал, что Дуров признался: он до сих пор не может разобраться в сути претензий, выдвигаемых против него французскими властями.