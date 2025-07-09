В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника ТЦК

Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по местам их запуска и хранения. Глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.