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В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника ТЦК

В Киеве убит заместитель начальника городского территориального центра комплектования, подполковник Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своих социальных сетях.

В Киеве убит заместитель начальника городского территориального центра комплектования, подполковник Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своих социальных сетях.

— В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК (территориального центра комплектования — прим. «ВМ») , — цитирует депутата RT.

ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в Донецкой Народной Республике (ДНР) после освобождения села Поддубного. О взятии населенного пункта стало известно 6 июля. Вместе с ним российские военные также освободили село Соболевка в Харьковской области.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, а также по цехам сборки и хранения беспилотников-камикадзе Вооруженных сил Украины. При этом все поставленные цели были поражены.

Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по местам их запуска и хранения. Глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

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