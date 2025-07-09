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Вокалиста Slaughter to Prevail оштрафовали в Москве за дискредитацию ВС РФ

Нагатинский районный суд Москвы оштрафовал вокалиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (сценическое имя Alex Terrible) по делу о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Life.ru

Александр Шиколай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Суд назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Slaughter to Prevail — российская музыкальная группа, основанная в Екатеринбурге в 2014 году. В настоящее время коллектив базируется в США.

Ранее Life.ru писал, что общественники потребовали наказать Чулпан Хаматову за дискредитацию ВС РФ. Актриса неоднократно высказывалась против России, однако всё ещё не получила статус иноагента.