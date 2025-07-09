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Захарова: оружие, поставляемое Киеву, используется для убийства детей

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на городской пляж в Курске.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал атаку Вооружённых сил Украины на пляж в Курске, в результате которой погибли три человека и пострадали шестеро, в том числе ребёнок.

Она подчеркнула, что вооружение, которое западные государства поставляют украинской стороне, "идёт на убийство детей.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт — на убийство детей», — написала Захарова в Telegram.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали пляж в Курске, жертвами атаки стали три человека. Ещё шесть человек, в том числе ребёнок, получили травмы.

Хинштейн подчеркнул, что речь идёт о бесчеловечном ударе, который ВСУ нанесли вечером в праздничный день. Украинские войска сознательно атаковали место, где находились мирные жители.

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