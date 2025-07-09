Глава DGSE Франции: после удара США пострадали элементы ядерной программы Ирана

Американские удары нанесли ущерб ключевым объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщил руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер.
«Сегодняшняя наша оценка такова: каждый из элементов был серьезно поврежден, и иранская ядерная программа в том виде, в каком мы ее знаем, значительно отброшена назад, вероятно, на много месяцев», — сказал он в в эфире телеканала LCI.
Глава DGSE заявил, что на текущий момент ни одна спецслужба не способна достоверно определить степень повреждений ядерных объектов Ирана после атак США.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Такером Карлсоном заявил, что Иран не стремится к уничтожению США и Израиля, пояснив, что лозунг «Смерть США!» следует интерпретировать не буквально как призыв к убийству американцев, а как требование прекратить преступления и массовые убийства в регионе, которые США поддерживают через Израиль.