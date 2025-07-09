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Глава DGSE Франции: после удара США пострадали элементы ядерной программы Ирана

Лернер заявил, что ни одна разведслужба в мире не сможет оценить ущерб от ударов США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американские удары нанесли ущерб ключевым объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщил руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер.

«Сегодняшняя наша оценка такова: каждый из элементов был серьезно поврежден, и иранская ядерная программа в том виде, в каком мы ее знаем, значительно отброшена назад, вероятно, на много месяцев», — сказал он в в эфире телеканала LCI.

Глава DGSE заявил, что на текущий момент ни одна спецслужба не способна достоверно определить степень повреждений ядерных объектов Ирана после атак США.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Такером Карлсоном заявил, что Иран не стремится к уничтожению США и Израиля, пояснив, что лозунг «Смерть США!» следует интерпретировать не буквально как призыв к убийству американцев, а как требование прекратить преступления и массовые убийства в регионе, которые США поддерживают через Израиль.

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