Берл Лазар рассказал о строительстве комплекса из церкви, мечети и синагоги

Главный раввин России Берл Лазар в интервью aif.ru заявил, что отношения руководителей традиционных российских религиозных организаций являются очень доброжелательными.
Он также рассказал о закладке духовного комплекса трёх религий в Дербенте. Там будут располагаться мечеть, христианский храм, синагога, а также музейные залы и библиотеки.
«Этот проект — инициатива предпринимателя Сулеймана Керимова. Он понимает, насколько важно, чтобы российские традиционные религии не просто жили рядом, но и показали, что мы сотрудничаем, находим общий язык, и то, что нас объединяет больше того, что разъединяет. У нас, авраамических религий один, объединяющий нас отец», — заявил Лазар.
Ранее археологи рассказали о тайнах Дербента, который считается самым древним городом России и претендует на звание старейшего действующего города в мире.