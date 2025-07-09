Берл Лазар рассказал о строительстве комплекса из церкви, мечети и синагоги

«Этот проект — инициатива предпринимателя Сулеймана Керимова. Он понимает, насколько важно, чтобы российские традиционные религии не просто жили рядом, но и показали, что мы сотрудничаем, находим общий язык, и то, что нас объединяет больше того, что разъединяет. У нас, авраамических религий один, объединяющий нас отец», — заявил Лазар.