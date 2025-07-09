BJS: Во всем мире растет число случаев рака ЖКТ у людей до 50 лет

В то время как общая заболеваемость колоректальным раком снизилась в период с 1985 по 2018 год, среди молодых людей она, наоборот, увеличилась. С 2000 по 2017 год количество новых случаев рака кишечника у людей до 50 лет выросло почти на 50 процентов. У тех, кто родился в 1990 году, риск заболеть им в два-четыре раза выше, чем у поколения 1950-х годов.