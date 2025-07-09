В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность за нарушения в обращении с животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и других культурно-зрелищных мероприятиях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается изменить наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии либо с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
За несоблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях предлагаются следующие штрафы: для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, за работу без лицензии или с нарушением ее условий в зоопарках, цирках, дельфинариях и подобных учреждениях штрафы для должностных лиц предусматриваются в размере 50−100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
«В 2023 и 2024 годах в России зафиксировано более 1300 нарушений, связанных с обращением с животными. Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания», — сказал Гусев РИА Новости.