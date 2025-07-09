В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках

За несоблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях предлагаются следующие штрафы: для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.