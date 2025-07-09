Арбитра решающего матча «Торпедо» в Первой лиге задержала полиция

Напомним, что по итогам сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило право на выход в РПЛ. Однако вскоре началось расследование о возможных договорных матчах, в ходе которого был задержан владелец клуба Леонид Соболев. В связи со скандалом клуб могут исключить из числа участников Премьер-лиги, либо наказать снятием очков и денежным штрафом.