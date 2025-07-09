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Арбитра решающего матча «Торпедо» в Первой лиге задержала полиция

Сотрудники правоохранительных органов задержали арбитра Богдана Головко, обслуживавшего матчи Первой лиги чемпионата России. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, судью подозревают в оказании противоправного влияния на результаты соревнований (ст. 184 УК), что грозит ему до семи лет лишения свободы.

Источник: Life.ru

Следствие считает, что Головко намеренно допустил судейскую ошибку в пользу московского «Торпедо» во время решающего матча 34-го тура против «КАМАЗА» 24 мая. Эта игра имела принципиальное значение для определения команд, которые получат право выступать в РПЛ.

Напомним, что по итогам сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило право на выход в РПЛ. Однако вскоре началось расследование о возможных договорных матчах, в ходе которого был задержан владелец клуба Леонид Соболев. В связи со скандалом клуб могут исключить из числа участников Премьер-лиги, либо наказать снятием очков и денежным штрафом.