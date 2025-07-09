Зеленая среда. Болезни и вредители растений в середине лета и как с ними бороться

Экватор лета — разгар огородного сезона, когда растения активно растут и плодоносят.
Но одновременно с ростом возникают и трудности: многие огородники сталкиваются с болезнями и вредителями, особенно поражающими помидоры и огурцы в регионе Поволжья.
Наш консультант Татьяна Кучумова расскажет о распространенных заболеваниях и насекомых-вредителях, даст советы по защите растений и повышению качества урожая.
Основные болезни растений.
Фитофтороз.
Симптомы: Листья покрываются коричневыми пятнами, болезнь распространяется на плоды, вызывая твердость и гниение внутри плода.
Причины появления: Высокий уровень влажности и температурные скачки между днём и ночью.
Лечение: Периодически опрыскивайте раствором препаратов меди («бордоская жидкость») или специальных фунгицидов («Ордан», «ХОМ»).
Вершинная гниль плодов.
Симптомы: Верхушка плодов темнеет и начинается процесс гниения.
Причины появления: Дефицит кальция в грунте и нерегулярные поливы.
Лечение: Поддерживайте равномерный режим увлажнения, применяйте удобрения с кальцием, например, кальциевую селитру.
Антракноз.
Симптомы: Темные пятна распространяются сначала на листьях, потом переходят на стебли и плоды, образуя крупные очаги поражения.
Причины появления: Избыточная влажность и высокие температуры.
Лечение: Используйте средства на основе меди («Абиг-Пик»), снижайте частоту поливов и улучшайте вентиляцию теплиц.
Белая гниль.
Симптомы: Белесые пятна на листьях и побегах превращаются в водянистые участки, приводя к быстрому загниванию тканей.
Причины появления: Чрезмерная влажность, недостаточная вентиляция, низкие температуры.
Лечение: Удаляйте зараженные части растений, проводите обработку препаратами меди, уменьшайте влажность путем увеличения приточной вентиляции.
Наиболее опасные вредители растений.
Паутинный клещ.
Симптомы: Нижняя сторона листьев приобретает серый оттенок, покрыта тонкой паутинкой, ухудшается состояние куста.
Причины появления: Засушливый воздух, перегрев, дефицит питания.
Борьба: Проводите регулярные орошения водой, используйте специальные акарициды («Фитоверм», «Актара»).
Тля.
Симптомы: Побеги изгибаются, верхушки ослабевают, появляется липкая слизь.
Причины появления: Жаркая погода, низкий уровень минералов в земле.
Борьба: Собирайте вредителей вручную, применяйте инсектициды («Интавир», «Кинмикс») либо народные методы вроде мыльного раствора.
Почему увядают огурцы и баклажаны?
Часто огородники задают вопросы о причинах увядания огуречных и баклажанных кустов. Основной причиной является поражение корневой системы корневыми гнилями.
Иногда листья вянут временно, когда после прохладных дней резко наступает жара. Вечером нормальное состояние должно вернуться.
Если проблема сохраняется, значит, началось распространение инфекции.
Вы видите увядающие листья — а на самом деле результат отмирания корней.
Фузариозное увядание.
Это грибковое заболевание, которое развивается из-за попадания возбудителя в ткань растения через раны корней. Споры гриба содержатся в почве.
Важно не травмировать растения и подвязывать не от стебля, а от палочки, что рядом с растением, избавляться от таких вредителей, как медведка и проволочник.
При фузариозном увядании растение вянет лист за листом, умирает медленно.
Поможет помочь превикур: 10 мл на 10 л воды, поливать под корень каждое растения после полива через 7 дней.
Бактериальное увядание.
Заболевание отличается быстрым течением, происходит стремительно и заканчивается полной гибелью растения. Признаки включают водянистый ствол и специфический неприятный запах.
Лечение отсутствует, растение удаляем с комом земли, с участка убираем, уносим подальше. Нежелательно на этом же месте сажать огурцы и баклажаны. Почву обрабатываем трихадермастером по инструкции.
Соблюдая меры профилактики и вовремя реагируя на признаки болезней и вредителей, вы сохраните здоровье ваших культур и обеспечите достойный урожай.
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