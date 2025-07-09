Трамп заявил, что не знает, кто приостановил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто санкционировал приостановку выделения военной помощи Украине.
— Не знаю. Может, вы мне скажете? — сказал Трамп журналистам на заседании кабинета министров, отвечая на вопрос о том, кто отдал приказ о приостановке поставок.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка помощи связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, оказываемой США различным странам, включая Украину, передает РИА Новости.
Тем не менее, 8 июля стало известно, что администрация президента США возобновила поставки вооружений Украине, включая ракеты-перехватчики Patriot. Решение было принято после паузы, связанной с проверкой американских военных резервов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.