Трамп заявил, что не знает, кто приостановил военную помощь Украине

Тем не менее, 8 июля стало известно, что администрация президента США возобновила поставки вооружений Украине, включая ракеты-перехватчики Patriot. Решение было принято после паузы, связанной с проверкой американских военных резервов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.