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Трамп заявил, что не знает, кто приостановил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто санкционировал приостановку выделения военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто санкционировал приостановку выделения военной помощи Украине.

— Не знаю. Может, вы мне скажете? — сказал Трамп журналистам на заседании кабинета министров, отвечая на вопрос о том, кто отдал приказ о приостановке поставок.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка помощи связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, оказываемой США различным странам, включая Украину, передает РИА Новости.

Тем не менее, 8 июля стало известно, что администрация президента США возобновила поставки вооружений Украине, включая ракеты-перехватчики Patriot. Решение было принято после паузы, связанной с проверкой американских военных резервов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

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