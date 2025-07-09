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«РВ»: свыше 180 ударных дронов атакуют объекты на Украине

Военкоры уточнили, что речь идёт о массированного налёте.

Источник: Аргументы и факты

Ударные беспилотные летательные аппараты атакуют объекты Вооружённых сил Украины на украинской территории, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры уточнили, что речь идёт о массированного налёте.

«Массированный налёт: более 180 ударных дронов атакуют Украину», — говорится в публикации.

В материале также сказано, что украинские мониторинговые ресурсы предупреждают о «возможном массированном баллистическом обстреле».

В настоящее время на всей территории Украины звучит тревога с воздуха.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.