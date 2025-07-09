«РВ»: свыше 180 ударных дронов атакуют объекты на Украине

Ударные беспилотные летательные аппараты атакуют объекты Вооружённых сил Украины на украинской территории, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры уточнили, что речь идёт о массированного налёте.
«Массированный налёт: более 180 ударных дронов атакуют Украину», — говорится в публикации.
В материале также сказано, что украинские мониторинговые ресурсы предупреждают о «возможном массированном баллистическом обстреле».
В настоящее время на всей территории Украины звучит тревога с воздуха.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.