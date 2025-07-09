Над Москвой взошла красная луна в ночь на среду 9 июля

Москвичи фотографируют необычное природное явление в ночь на среду 9 июля. Речь идет о красной луне. При практически нулевой облачности видно, что Луна действительно имеет насыщенный красный цвет.
Похожее явление наблюдалось 11 июля. Россияне могли увидеть так называемую «земляничную» или «клубничную» Луну необычного розового цвета. По данным астрономов, в следующий раз такое красивое зрелище можно будет наблюдать через 18 лет. Почему розовую Луну назвали земляничной и в чём причины изменения её цвета, читайте здесь на KP.RU.
Над Москвой взошла луна насыщенного красного цвета. Денис КОРСАКОВ.
Напомним, полное лунное затмение произошло 14 марта 2025 года, при этом луна также выглядела кроваво-красной. Почему так происходит, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем Луна «развлекает» землян разными феноменами из-за своей эллиптической орбиты. Кроме суперлуния, которое происходит достаточно часто, в апреле 2025 года спутник Земли продемонстрировал так называемое микролуние. Что это такое, читайте здесь на KP.RU.
Необычное астрономическое явление наблюдают москвичи. Денис КОРСАКОВ.