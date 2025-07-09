Над Москвой взошла красная луна в ночь на среду 9 июля

Похожее явление наблюдалось 11 июля. Россияне могли увидеть так называемую «земляничную» или «клубничную» Луну необычного розового цвета. По данным астрономов, в следующий раз такое красивое зрелище можно будет наблюдать через 18 лет. Почему розовую Луну назвали земляничной и в чём причины изменения её цвета, читайте здесь на KP.RU.