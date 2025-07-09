Трамп не перестает угрожать странам: для России он готовит загадочный «маленький сюрприз»

Американский лидер Дональд Трамп выразил неудовлетворенность политикой президента России Владимира Путина относительно урегулирования украинского конфликта. Так, комментируя возможные шаги в отношении России, Трамп намекнул на подготовку неожиданных мер, назвав их «маленьким сюрпризом».
Однако американский президент не стал раскрывать свои возможные дальнейшие шаги по прекращению боевых действий.
«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — проинформировал Трамп на заседании в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал Fox News.
Глава Белого дома также выразил недовольство позицией Владимира Путина по украинскому конфликту. Отдельно он высказался о санкционном законопроекте, находящемся на рассмотрении Конгресса, охарактеризовав его как «опционный» и заявив о тщательном изучении документа.
«Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — сказал Трамп.
Кроме этого, американский президент признал, что разрешение российско-украинского конфликта для него представляет большую сложность, чем он предполагал ранее. Хотя Трамп не стал исключать возможность усиления санкционного давления на Москву, он подчеркнул, что окончательное решение по новым ограничительным мерам останется за ним.
Глава Белого дома сообщил, что тщательно рассматривает данный законопроект.
«Решение полностью зависит от меня. Они примут его только по моему усмотрению», — добавил Трамп.
Напомним, что речь идет о законопроекте, разработанном союзником Дональда Трампа — сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом* совместно с демократом Ричардом Блюменталем, представляющим Коннектикут.
Документ предусматривает не только введение санкций в отношении России, но и установление 500% пошлин на товары, импортируемые из стран, закупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие сырьевые товары.
Ранее Грэм* сообщил, что Сенат сможет приступить к рассмотрению законопроекта уже 7 июля. Как заявил сенатор, Трамп в личной беседе дал понять, «наступило время продвигать законопроект».
* — Лицо, признанное террористом на территории РФ.