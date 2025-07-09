Трамп не перестает угрожать странам: для России он готовит загадочный «маленький сюрприз»

Кроме этого, американский президент признал, что разрешение российско-украинского конфликта для него представляет большую сложность, чем он предполагал ранее. Хотя Трамп не стал исключать возможность усиления санкционного давления на Москву, он подчеркнул, что окончательное решение по новым ограничительным мерам останется за ним.