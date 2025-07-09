Американская певица Бейонсе вышла на сцену в необычном наряде, который привлек внимание русскоязычных поклонников. Соответствующие посты и комментарии появились на её странице в Instagram (соцсеть, запрещённая в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ).
43-летняя звезда предстала на опубликованных кадрах в сапогах, перчатках и боди, украшенном бахромой и стразами. При этом костюм выполнен в цветах российского флага — белом, синем и красном. На других снимках певица запечатлена в ковбойской шляпе и накидке с длинным шлейфом в той же цветовой гамме.
Фанаты восхищались образом артистки и активно обсуждали его в комментариях под публикацией. «Мы русские, с нами Бейонсе», «Где-то плачет один Shaman», «У России есть два друга: армия и флот. И есть ещё одна подружка — Бейонсе. Ну наша», «Приезжай к нам. Встретим с хлебом и солью», «Роскошная наша. В День семьи, любви и верности такой подарок сделала», «Надеюсь, ты пела “Матушку-землю”», — писали пользователи.
Ранее у Бейонсе косточки от лифчика проткнули грудь на «Грэмми».