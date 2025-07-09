Бейонсе выбрала костюм в цветах российского флага для своего концерта

Фанаты восхищались образом артистки и активно обсуждали его в комментариях под публикацией. «Мы русские, с нами Бейонсе», «Где-то плачет один Shaman», «У России есть два друга: армия и флот. И есть ещё одна подружка — Бейонсе. Ну наша», «Приезжай к нам. Встретим с хлебом и солью», «Роскошная наша. В День семьи, любви и верности такой подарок сделала», «Надеюсь, ты пела “Матушку-землю”», — писали пользователи.