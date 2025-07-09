Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные поставщики оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны осознавать, что оно используется для убийства детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя атаку на пляж в Курске.
— Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей, — написала Захарова.
Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения.
В этот же день дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.
Глава региона ранее сообщил, что жертвами украинской армии с момента вторжения в Курскую область стали более чем 288 местных мирных жителей.
12 марта началась эвакуация выживших мирных жителей города Суджи Курской области. Вечером того же дня Хинштейн сообщил, что на территории Суджи военнослужащие и волонтеры уже спасли 68 человек. Позже губернатор отчитался о ходе проведения мероприятий по вывозу людей из освобожденного российскими войсками города Суджи. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ 13 марта сообщило, что из Суджанского района эвакуированы 199 человек.