Захарова обвинила Запад в причастности к гибели детей из-за поставок оружия ВСУ

12 марта началась эвакуация выживших мирных жителей города Суджи Курской области. Вечером того же дня Хинштейн сообщил, что на территории Суджи военнослужащие и волонтеры уже спасли 68 человек. Позже губернатор отчитался о ходе проведения мероприятий по вывозу людей из освобожденного российскими войсками города Суджи. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ 13 марта сообщило, что из Суджанского района эвакуированы 199 человек.