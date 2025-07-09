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Трамп притворился незнающим: президент США увильнул от вопроса о приостановке военной помощи Украине

Трамп заявил, что не знает, кто приостановил отправку вооружений на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно, кто именно на время приостановил военную помощь Украине. Об этом Трамп рассказал в беседе с журналистами.

«Не знаю. Может вы мне скажете?» — ответил американский глава на вопрос о причастных к решению приостановить поставку вооружений для Киева.

Напомним, что по данным телеканала NBC, ссылающегося на трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, решение о заморозке военной помощи Украине единолично принял министр обороны Пит Хегсет.

Как сообщал телеканал, проверка военных запасов, проведенный Министерством обороны, подтвердила, что поставки вооружений Украине не создадут угрозы для обороноспособности американской армии.

Накануне американский президент подтвердил намерение не только продолжить поставки вооружений на Украину, но и увеличить их объемы.

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