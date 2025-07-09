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От наводнения в Техасе погибли не менее 109 человек

Губернатор Техаса Эббот: От наводнения погибли не менее 109 человек.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших от наводнения в штате Техас в США увеличилось до 109 человек, и эта цифра может оказаться не окончательной, так как более полутора сотен числятся пропавшими без вести. Об этом информировал губернатор Техаса Грег Эбботт.

«Всего погибли 109 человек», — сказал чиновник на пресс-конференции, трансляцию которой вели несколько американских телеканалов.

Эббот добавил, что в списке пропавших без вести на момент проведения пресс-конференции числился 161 человек, в том числе пятеро детей из летнего лагеря. Этот список также может быть увеличен, уточнил губернатор.

Наводнение в Техасе — результат случающегося раз приблизительно в сто лет катастрофического дождя, который поднял уровень воды в реке Гуадалупе более чем на восемь метров за час.

Сообщалось, что стихия накрыла детский христианский лагерь «Мистик» в округе Керр, несколько десятков девочек погибли либо пропали без вести.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении посетить затопленные районы Техаса 11 июля. Ранее, 6 июля, он объявил режим ЧС в округе Керр.

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