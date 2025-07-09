«Есть такая мечта»: Путин помог штурмовику приехать с СВО на свадьбу сестры

Российский лидер Владимир Путин помог участнице свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» Диане Дооновой исполнить мечту. О неожиданном подарке для невесты сообщил заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, чьи слова приводит ТАСС.
«…Когда Президенту, Диана, доложили, что у вас есть такая мечта, чтобы ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, Верховный Главнокомандующий принял соответствующее решение», — обратился Сергей Кириенко к невесте.
После его слов под овации гостей мероприятия вышел боец Вооруженных сил РФ Валерий Доонов. Как указали в ТАСС, солдат подарил сестре свадебный букет и обнял ее.
Валерий Доонов является штурмовиком, принимавшим участие в боях за донецкий город Андреевка.
Стоит отметить, что в рамках фестиваль «Россия. Соединяя сердца» Владимир Путин не ограничился подарком для сестры российского солдата. Президент РФ также обратился ко всем участникам проекта, напомнив о важности сохранения семейных ценностей.