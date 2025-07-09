В бронепробеге участвуют редкие модели техники

8 июля на Поклонной горе у Музея Победы стартовал седьмой бронепробег «Дорога Мужества», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К пространству перед центральным входом в музей и монументом Победы подъезжают раритетные автомобили и боевая техника не только военного периода. Друг за другом останавливаются 20 машин. Среди них: БТР-40, БРДМ-1, легендарная «Катюша» (БМ-13НМ), а также армейские автомобили УАЗ-469, ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗИС-5, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1. На ступеньке ЗИС-5 сидит Яна Коломина в солдатской форме времен войны. Она рассказывает, что несколько лет участвует во многих реконструкциях боев.
— На Прохоровском поле я познакомилась с Александром Трушиным, мы подружились. Именно он предложил мне участвовать в бронепробеге, и я с радостью согласилась. Ведь мы побываем в городах, где в годы Великой Отечественной были ожесточенные бои. А сейчас, в юбилейный год Победы, символично почтить память наших предков, — рассказывает Коломина.
А вот ее товарищ Александр Трушин рассказывает, что работает водителем и интересуется техникой, особенно военной. Уже несколько старинных авто он восстановил своими руками.
— Такой ЗИС-5 практически не увидишь на улицах города, а вот по соседству стоит редкая модификация «Катюши» БМ-13НМ, которая выпущена всего в пяти экземплярах. Так что наш пробег будет демонстрацией редкой военной техники, — подчеркивает Трушин.
Кстати, на ЗИС-5 стоит символика «Z», и не зря: шесть членов Военно-технического общества, организовавшего бронепробег, участвуют в специальной военной операции. Руководитель общественной организации Алексей Мигалин сейчас находится в отпуске. Именно он возглавляет колонну.
Проводить участников патриотического проекта пришла глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова. Она отметила, что данное мероприятие очень важно для патриотического воспитания молодежи, особенно когда идет спецоперация. Она сама собирает гуманитарную помощь и отвозит ее на Донбасс.
— Я уверена, что данный пробег напомнит молодежи о нашем героическом прошлом страны и поднимет боевой дух, — считает Виктория.
На одной из машин отправятся в путь супруги Власовы: Екатерина и Николай. Они участники всех бронепробегов.
— Мой дедушка был участником Великой Отечественной, и я участвую в пробегах в память о нем, — рассказывает Екатерина. И в каждом городе мы даем возможность местным жителям посмотреть раритетные авто.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Мигалин, руководитель общественной организации «Военно-техническое общество»:
— Наш бронепробег пройдет по маршруту: Москва — Ржев — Великие Луки — Псков — Великий Новгород — Валдай — Тверь. Длина маршрута составит более 1590 километров. Наша цель — сохранить память о более 25 миллионах граждан, среди которых 8 миллионов солдат и офицеров, они ценой своей жизни переломили ход Великой Отечественной, сокрушив немецких захватчиков.