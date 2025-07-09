В бронепробеге участвуют редкие модели техники

— На Прохоровском поле я познакомилась с Александром Трушиным, мы подружились. Именно он предложил мне участвовать в бронепробеге, и я с радостью согласилась. Ведь мы побываем в городах, где в годы Великой Отечественной были ожесточенные бои. А сейчас, в юбилейный год Победы, символично почтить память наших предков, — рассказывает Коломина.