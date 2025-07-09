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Российский актер Марк Эйдельштейн получил главную роль в американском сериале: подробности

Актер Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в сериале «Мистер и Миссис Смит».

Источник: Комсомольская правда

В новом сезоне проекта произойдет смена актерского состава: российская звезда кино Марк Эйдельштейн, получивший известность благодаря роли в «Аноре», и американская актриса Софи Тэтчер займут места Дональда Гловера и Майи Эрскин в главных ролях.

Дебютный сезон сериала «Мистер и Миссис Смит», представленный зрителям в 2024 году, заслужил одобрение профессиональных критиков, однако не вызвал особого энтузиазма у широкой аудитории. Как и в оригинальной киноленте с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях, повествование сосредоточено на истории двух профессиональных киллеров, маскирующихся под обычную семейную пару.

Кинопроект реализован в таком же формате: каждый новый сезон представит совершенно самостоятельную историю с обновленным актерским составом. Точная дата выхода пока держится в секрете, однако премьера запланирована на 2026 год.

Ранее KP.RU писал, что российский актер Юра Борисов утвержден на главную роль в романтической комедии «Dennis».