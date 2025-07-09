Российский актер Марк Эйдельштейн получил главную роль в американском сериале: подробности

Дебютный сезон сериала «Мистер и Миссис Смит», представленный зрителям в 2024 году, заслужил одобрение профессиональных критиков, однако не вызвал особого энтузиазма у широкой аудитории. Как и в оригинальной киноленте с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях, повествование сосредоточено на истории двух профессиональных киллеров, маскирующихся под обычную семейную пару.