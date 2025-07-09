Мошенники разработали новую схему обмана с ОСАГО

Мошенники разработали новую схему обмана при продаже полисов ОСАГО, позволяющую обходить двухфакторную аутентификацию, похищать персональные данные и деньги автомобилистов.
Для реализации схемы мошенники создают поддельные сайты, имитирующие известные страховые компании, и предлагают оформить ОСАГО по заниженной цене. Жертва, привлеченная рекламой, предоставляет свои данные и оплачивает фальшивый полис, не получая реальной страховки.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что подобные фишинговые сайты оперативно блокируются, но часть россиян все же успевает стать жертвами мошенников, передает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, основными целевыми группами для телефонных мошенников являются подростки, пенсионеры и обладатели криптовалют. В частности, злоумышленники нередко пытаются найти на устройствах жертв криптокошельки и получить доступ к фотографиям, где могут храниться ключи от счетов.