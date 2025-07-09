Мошенники разработали новую схему обмана с ОСАГО

По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, основными целевыми группами для телефонных мошенников являются подростки, пенсионеры и обладатели криптовалют. В частности, злоумышленники нередко пытаются найти на устройствах жертв криптокошельки и получить доступ к фотографиям, где могут храниться ключи от счетов.