Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 июля 2025

Погода в Иркутске 9 июля 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, температура ночью +13…+15. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 9 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в южных районах кратковременные, ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов, если будет облачно, то до +17…+22. Ночью +10…+15, при прояснении +3…+8. Вот что обещает погода в Иркутске 9 июля 2025.