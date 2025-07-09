В России хотят пересчитать страховой стаж многодетным с пятью и более детьми

«Этот закон имеет обратную силу. То есть те граждане, у кого, например, пять, шесть и более детей в семье и у кого эти полтора года не были засчитаны в страховой стаж, они имеют право написать заявление, и пенсия им будет пересчитана с первого числа следующего месяца», — сказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.