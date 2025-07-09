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В России хотят пересчитать страховой стаж многодетным с пятью и более детьми

Стенякина: Родителям пяти и более детей включат в стаж период по уходу за ними.

Источник: Комсомольская правда

Россияне с пятью и более детьми смогут увеличить свой страховой стаж для начисления пенсии. Такая возможность появится у них в случае принятия законопроекта, ранее внесенного в Госдуму правительством РФ.

Проект предусматривает включение в страховой стаж периода по уходу за каждым ребенком до полутора лет, тогда как сейчас в него могут быть включены только аналогичные периоды по уходу за четырьмя детьми.

Перерасчет пенсии смогут сделать и те многодетные россияне, кому она уже была рассчитана ранее без учета указанного периода.

«Этот закон имеет обратную силу. То есть те граждане, у кого, например, пять, шесть и более детей в семье и у кого эти полтора года не были засчитаны в страховой стаж, они имеют право написать заявление, и пенсия им будет пересчитана с первого числа следующего месяца», — сказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Накануне президент России Владимир Путин назвал крепкую многодетную семью стратегическим приоритетом РФ и заявил, что в стране продолжат укреплять все сферы жизни для поддержки семей.

Тем временем в России могут повысить планку многодетности. Сколько детей нужно будет родить, читайте здесь на KP.RU.