В России хотят пересчитать страховой стаж многодетным с пятью и более детьми

Россияне с пятью и более детьми смогут увеличить свой страховой стаж для начисления пенсии. Такая возможность появится у них в случае принятия законопроекта, ранее внесенного в Госдуму правительством РФ.
Проект предусматривает включение в страховой стаж периода по уходу за каждым ребенком до полутора лет, тогда как сейчас в него могут быть включены только аналогичные периоды по уходу за четырьмя детьми.
Перерасчет пенсии смогут сделать и те многодетные россияне, кому она уже была рассчитана ранее без учета указанного периода.
«Этот закон имеет обратную силу. То есть те граждане, у кого, например, пять, шесть и более детей в семье и у кого эти полтора года не были засчитаны в страховой стаж, они имеют право написать заявление, и пенсия им будет пересчитана с первого числа следующего месяца», — сказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Накануне президент России Владимир Путин назвал крепкую многодетную семью стратегическим приоритетом РФ и заявил, что в стране продолжат укреплять все сферы жизни для поддержки семей.
Тем временем в России могут повысить планку многодетности. Сколько детей нужно будет родить, читайте здесь на KP.RU.