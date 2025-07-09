Новая помощь Евросоюза для Украины: счет на сто миллиардов евро

Европейский союз рассматривает возможность выделения €100 млрд для поддержки Украины в рамках своего бюджета. Эти средства, вероятно, будут направлены в специально созданный фонд. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
«ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины», — передает издание.
Согласно информированным источникам, €100 млрд могут быть включены в семилетний бюджет ЕС, действие которого начнется в 2028 году. Как сообщают осведомленные собеседники, официальное представление бюджетного проекта запланировано на 16 июля, однако публикация отдельных его положений может состояться позже.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать поставку вооружения Украине. При этом американский глава подчеркнул, что США увеличат объемы поставляемого оружия.