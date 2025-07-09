Новая помощь Евросоюза для Украины: счет на сто миллиардов евро

Согласно информированным источникам, €100 млрд могут быть включены в семилетний бюджет ЕС, действие которого начнется в 2028 году. Как сообщают осведомленные собеседники, официальное представление бюджетного проекта запланировано на 16 июля, однако публикация отдельных его положений может состояться позже.