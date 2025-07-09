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Новая помощь Евросоюза для Украины: счет на сто миллиардов евро

Bloomberg: ЕС может выделить Украине сто миллиардов евро.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз рассматривает возможность выделения €100 млрд для поддержки Украины в рамках своего бюджета. Эти средства, вероятно, будут направлены в специально созданный фонд. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

«ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины», — передает издание.

Согласно информированным источникам, €100 млрд могут быть включены в семилетний бюджет ЕС, действие которого начнется в 2028 году. Как сообщают осведомленные собеседники, официальное представление бюджетного проекта запланировано на 16 июля, однако публикация отдельных его положений может состояться позже.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать поставку вооружения Украине. При этом американский глава подчеркнул, что США увеличат объемы поставляемого оружия.

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