Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом

«Подсчет денег у банкомата, открытая демонстрация денежных купюр стимулирует воров к тому, чтобы похитить сумму, которая у вас находится в кошельке. Поэтому лучше уберите деньги в сумку или кошелек и отойдите в безопасное место. Считать нужно там, где спокойно», — рассказал Елин.