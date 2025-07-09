Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ошибки при пользовании банкоматом могут привести к серьезным последствиям, рассказал агентству «Прайм» руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.
По его словам, при совершении операции есть риск забыть пластиковую карту в автомате. Это опасно тем, что ей могут воспользоваться злоумышленники. Кроме того, восстановление пластика займет время.
Бывает, что клиенты не обращают внимание на посторонние предметы на банкомате (накладки на клавиатуре или слоте карты) и подозрительных людей, которые могут подсмотреть PIN-код.
«Подсчет денег у банкомата, открытая демонстрация денежных купюр стимулирует воров к тому, чтобы похитить сумму, которая у вас находится в кошельке. Поэтому лучше уберите деньги в сумку или кошелек и отойдите в безопасное место. Считать нужно там, где спокойно», — рассказал Елин.
Россияне также совершают ошибку, когда:
используют уличные банкоматы в темных или безлюдных местах;не прикрывают рукой клавиатуру при вводе PIN-кода;не проверяют сумму и забывают взять чек;доверяют «помощникам» в очереди;не блокируют карту при подозрительных списаниях.