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В Госдуме предложили увеличить штраф за пропаганду наркотиков в 10 раз

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили в 10 раз увеличить штрафы за пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили в 10 раз увеличить штрафы за пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

В пояснительной записке к документу говорится, что действующие штрафы, установленные КоАП, не пересматривались уже много лет, в то время как число наказанных за пропаганду наркотиков выросло в три раза с 2020 года.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что существующие штрафы слишком малы и не соответствуют серьезности ситуации. Например, штрафы для физлиц за распространение литературы и искусства с информацией о наркотиках составляют всего 2−5 тысяч рублей, передает газета «Известия» со ссылкой на подготовленный законопроект.

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) был оштрафован на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, выявленную в его песнях. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы в пятницу, 4 июля. Артиста признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Нарушения были зафиксированы в композициях «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев». Отмечается, что защита настаивала на прекращении дела. Адвокат утверждал, что в песнях нет объективной опасности, а восприятие текстов — субъективно.

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