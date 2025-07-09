В Госдуме предложили увеличить штраф за пропаганду наркотиков в 10 раз

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) был оштрафован на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, выявленную в его песнях. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы в пятницу, 4 июля. Артиста признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Нарушения были зафиксированы в композициях «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев». Отмечается, что защита настаивала на прекращении дела. Адвокат утверждал, что в песнях нет объективной опасности, а восприятие текстов — субъективно.