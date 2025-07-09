Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия

Ранее из данных Соцфонда РИА Новости выяснило, что средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года. В свою очередь средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.