Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия

Соцфонд: страховая пенсия формируется более чем у 60 миллионов россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Страховая пенсия формируется более чем у 60 миллионов граждан России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, на сегодняшний день 60,1 миллиона россиян формируют свою страховую пенсию.

Ранее из данных Соцфонда РИА Новости выяснило, что средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года. В свою очередь средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.