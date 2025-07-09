В пяти регионах РФ температура достигнет +40 градусов: вот где будет супержарко

Жара до +40 градусов и выше ожидает ряд российских регионов в ближайшие дни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Сообщается, что до конца текущей недели и в начале следующей в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях жара усилится до +40 градусов. В Адыгее с 9 по 13 июля будет 36−40 градусов со знаком плюс, а в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Краснодарском крае столбик термометра поднимется до 37−42 градусов.
Ряд регионов Северного Кавказа также ждет жара в 35−41 градус, в Ульяновской и Саратовской областях максимум температуры составит +34−39 градусов.
В соседней с РФ Белоруссии синоптики также рассказали о предстоящих 9 июля небывалых ливнях, жаре и непогоде.
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Тем временем невролог Косс рассказал, как выспаться в жару.