В пяти регионах РФ температура достигнет +40 градусов: вот где будет супержарко

Сообщается, что до конца текущей недели и в начале следующей в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях жара усилится до +40 градусов. В Адыгее с 9 по 13 июля будет 36−40 градусов со знаком плюс, а в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Краснодарском крае столбик термометра поднимется до 37−42 градусов.