В Иркутской области погрузка нефти выросла на 2,7% за полгода

В первой половине 2025 года в Иркутской области наблюдался рост погрузки нефти и нефтепродуктов. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской железной дороге, за шесть месяцев объем составил 4,6 миллиона тонн, что на 2,7% превысило показатели аналогичного периода 2024 года. Однако общая погрузка сократилась на 2,4%, достигнув 21,8 млн тонн, а в июне снижение составило 9,1% — до 3,6 млн тонн.
— Перевозки каменного угля уменьшились на 6,8%, составив 7,7 млн тонн, а лесных грузов — на 8,7%, до 1,2 млн тонн. Снижение также затронуло промышленное сырье (-12,8%, 817 тыс. тонн), химикаты и соду (-23,2%, 176 тыс. тонн) и лом черных металлов (-8,7%, 121 тыс. тонн), — рассказывают в пресс-службе ВСЖД.
В то же время увеличились объемы железной и марганцевой руды (+6,1%, 2,2 млн тонн), бумаги (+2,5%, 824 тыс. тонн), цветных металлов и их лома (+6,2%, 575 тыс. тонн). Положительная динамика отмечена в перевозках цемента (+15,2%, 209 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений (+12,2%, 144 тыс. тонн), а также метизов (+1,1%, 132 тыс. тонн).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе на трассе разлилось дизельное топливо.