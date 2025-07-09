В Иркутской области погрузка нефти выросла на 2,7% за полгода

В первой половине 2025 года в Иркутской области наблюдался рост погрузки нефти и нефтепродуктов. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской железной дороге, за шесть месяцев объем составил 4,6 миллиона тонн, что на 2,7% превысило показатели аналогичного периода 2024 года. Однако общая погрузка сократилась на 2,4%, достигнув 21,8 млн тонн, а в июне снижение составило 9,1% — до 3,6 млн тонн.