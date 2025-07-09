Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установлены в воздушной гавани Калуги, говорится в сообщении Росавиации.
Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в выходные в РФ из-за угрозы БПЛА задержали 1,9 тысячи рейсов, в гостиницах размещено 94 тысяч человек.
В ночь на вторник временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установили в воздушной гавани Перми.