Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минпросвещения с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно новым правилам, с нового учебного года школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков (длительность каждого составляет не более чем 45 минут).
Длительность практической работы, не представляющей собой форму контроля, будет составлять один урок (не более чем 45 минут).
Кроме того, объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать десять процентов от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе.