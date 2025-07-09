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Украинские аналитики заявили о потере Лобкового в Запорожской области

Украинский аналитический паблик Deep State, вопреки официальной позиции ВСУ, утверждает, что село Лобковое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Украинский аналитический паблик Deep State, вопреки официальной позиции ВСУ, утверждает, что село Лобковое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Аналитики Deep State отмечают российское военное преимущество в данном районе, позволяющее армии РФ эффективно атаковать украинских солдат и технику с помощью дронов. Они также сообщают, что российские войска смогли занять и закрепиться в Лобковом, обойдя его со всех сторон, передает Лента.ру.

Также стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России освободили село Каменское в Запорожской области и водрузили национальный флаг на его территории.

Российская армия успешно оттесняет вражескую армию и из ДНР. Так, ВС РФ уже освободили село Тимофеевка. Военнослужащие группировки войск «Восток» также водрузили российский флаг в селе Нескучном. Солдаты штурмовых отрядов полностью зачистили около 400 зданий на территории населенного пункта.

Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по местам их запуска и хранения. Глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

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