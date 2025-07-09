Басария принес извинения за слова о российских туристах: подробности

Основатель и руководитель частного «Фонда кино» Абхазии Александр Басария принес публичные извинения за свои высказывания о российских туристах. Соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook*.
«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», — сказал он.
В своем заявлении Басария акцентировал, что фонд существует как самостоятельное учреждение, не имеющий отношения к государственным структурам Абхазии.
Басария признал, что своими необдуманными заявлениями поставил под удар репутацию абхазского народа, известного своими многовековыми традициями гостеприимства. Он осознал, что подобные провокационные слова сами по себе создают угрозу для стабильности в регионе.
Позднее позицию Басарии прокомментировала секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба.
«Это не идет на пользу имиджу нашей страны. Если мы говорим, что Абхазия — это страна души, то зачем искажать эту суть», — сказала она для Sputnik Абхазия.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с выступлением Басарии, где он критиковал практику массового приезда российских туристов по бюджетным турам и их компактного проживания.
В своем обращении он утверждал, что российские туркомпании искусственно занижают цены на гостиничные услуги, экскурсионное обслуживание и транспорт, что, по его мнению, наносит ущерб местным предпринимателям. Басария охарактеризовал такую ситуацию как угрозу национальной безопасности страны.
Абхазское Министерство туризма резко осудило заявления бизнесмена о российских туристах, назвав их провокационными. В официальном комментарии ведомство отметило ключевую роль российских отдыхающих для экономики республики и напомнило, что именно российские туркомпании стали первооткрывателями абхазского направления на международном туристическом рынке.
* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.