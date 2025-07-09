ЕС может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи украинской стороне, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о создании специального фонда.
«ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины», — говорится в публикации.
В материале сказано, что 100 миллиардов евро могут войти в проект бюджета ЕС на семилетний период, «начиная с 2028 года».
Проект могут представить в июле текущего года, но ряд деталей станет известен позднее.
Всего ЕС и отдельные государства с 2022 года предоставили украинской стороне помощь на 150 миллиардов евро. Об этом заявлял еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку «оборонительного» оружия украинской стороне.