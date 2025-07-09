Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: ЕС может выделить Украине сто миллиардов евро

ЕС рассматривает создание специального фонда для поддержки Украины.

Источник: Аргументы и факты

ЕС может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи украинской стороне, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о создании специального фонда.

«ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины», — говорится в публикации.

В материале сказано, что 100 миллиардов евро могут войти в проект бюджета ЕС на семилетний период, «начиная с 2028 года».

Проект могут представить в июле текущего года, но ряд деталей станет известен позднее.

Всего ЕС и отдельные государства с 2022 года предоставили украинской стороне помощь на 150 миллиардов евро. Об этом заявлял еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку «оборонительного» оружия украинской стороне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше