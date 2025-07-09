В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества

«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают “отменить” его через диктовку кода или установку удалённого доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники. Стоит понимать, что реальные маркетплейсы никогда не звонят с подобными запросами. Они не просят данные банковских карт, не диктуют инструкции по отмене заказов по телефону и тем более не предлагают установить сторонние приложения. Все действия происходят только через личный кабинет и официальное приложение», — предупредил он.