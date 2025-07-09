Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву, сообщил глава города Сергей Собянин.
Он уточнил, что дрон был нейтрализован силами противовоздушной обороны (ПВО).
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Глава города добавил, что на место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, в ночь с 6 на 7 июля, по данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над страной 91 украинский беспилотник. Из них 8 дронов были уничтожены в Московском регионе.
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