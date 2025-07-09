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В Саянске прокуратура помогла женщине, которую ошибочно признали должницей

Женщина обнаружила в своем личном кабинете информацию о долге в 100 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Саянска провела проверку и выяснила, что местную жительницу незаконно внесли в базу должников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, женщина обнаружила в своем личном кабинете на специализированном интернет-портале информацию о долге в 100 тысяч рублей.

— Оказалось, что компания, начисляющая платежи за жилищно-коммунальные услуги, ошиблась при обработке ее паспортных данных. Из-за этого ее неверно идентифицировали как должника в суде, а затем передали дело приставам, — рассказывают правоохранители.

После обращения в прокуратуру нарушения были устранены. Ведомство внесло представление, и его требования выполнили — персональные данные исправили, а информацию о долге удалили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 70-летний водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Усолье-Сибирском.