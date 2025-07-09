В Саянске прокуратура помогла женщине, которую ошибочно признали должницей

Прокуратура Саянска провела проверку и выяснила, что местную жительницу незаконно внесли в базу должников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, женщина обнаружила в своем личном кабинете на специализированном интернет-портале информацию о долге в 100 тысяч рублей.