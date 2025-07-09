Лазар призвал не ориентироваться только на внешность при выборе партнера

Берл Лазар рассказал, как сохранить брак, а также избежать абортов и брошенных детей.
Он считает, что молодые парни и девушки зачастую слишком большое внимание уделяют внешности, а она изменчива.
«И хотя внешность важна, но, на мой взгляд, не может быть определяющим фактором при выборе спутника жизни. Важнее общность жизненных целей, понимание того, что для них важно, а что второстепенно», — сказал он в интервью aif.ru.
Также Лазар подчеркнул важность взаимного уважения между партнёрами.
«Есть история о еврейском психологе, умевшим точно предсказать развод. Он объяснял, что наблюдал, как парень и девушка, собирающиеся пожениться, спорят. Ведь разногласия всегда существуют, вопрос в том, как они разрешаются. Если во время спора нет уважения, есть резкие, грубые слова и нет любви, такой брак плохо кончится», — рассказал он.
Лазар добавил, что люди должны любить, уважать и доверять друг другу.
«И пусть это звучит пафосно, но они действительно должны быть готовы пережить вместе и радость, и горе», — добавил он.
Ранее депутаты Госдумы разработали проект закона, который предусматривает бесплатное получение земельных участков семейными парами, имеющими одного и более детей после 10 лет брака. Документ направлен в правительство РФ для получения заключения.