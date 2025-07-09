Лазар призвал не ориентироваться только на внешность при выборе партнера

«Есть история о еврейском психологе, умевшим точно предсказать развод. Он объяснял, что наблюдал, как парень и девушка, собирающиеся пожениться, спорят. Ведь разногласия всегда существуют, вопрос в том, как они разрешаются. Если во время спора нет уважения, есть резкие, грубые слова и нет любви, такой брак плохо кончится», — рассказал он.