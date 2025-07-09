Минюст США опубликовал подозрительное видео из камеры Эпштейна: вот что показалось странным

Видеозапись из камеры осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованная Минюстом США, вызывает подозрение, так как в ней отсутствует примерно минута отснятого материала. Об этом информирует издание Daily Beast.
При этом генпрокурор Пэм Бонди объяснила пропажу минуты «зацикливанием» тарой видеосистемы, сказано в публикации.
«Минута пропадает каждую ночь», — сказала Бонди.
Напомним, Эпштейн устраивал секс-вечеринки для знаменитостей, приглашая на них несовершеннолетних девушек, которые оказывали гостям секс-услуги.
Ранее Минюст США и Федеральное бюро расследований объявили, что у них нет доказательств того, что осужденный финансист Джеффри Эпштейн вел список влиятельных клиентов, бывавших на его вечеринках, с целью их шантажа.
Накануне американский бизнесмен Илон Маск выразил сомнения в надежности своего бывшего союзника президента США Дональда Трампа, если тот продолжит скрывать документы по делу Джеффри Эпштейна.
Также Илон Маск высмеял отчет ФБР по списку Эпштейна мемом про клоуна.