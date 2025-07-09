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Минюст США опубликовал подозрительное видео из камеры Эпштейна: вот что показалось странным

На видео Минюста США из камеры Джеффри Эпштейна пропала одна минута.

Источник: Комсомольская правда

Видеозапись из камеры осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованная Минюстом США, вызывает подозрение, так как в ней отсутствует примерно минута отснятого материала. Об этом информирует издание Daily Beast.

При этом генпрокурор Пэм Бонди объяснила пропажу минуты «зацикливанием» тарой видеосистемы, сказано в публикации.

«Минута пропадает каждую ночь», — сказала Бонди.

Напомним, Эпштейн устраивал секс-вечеринки для знаменитостей, приглашая на них несовершеннолетних девушек, которые оказывали гостям секс-услуги.

Ранее Минюст США и Федеральное бюро расследований объявили, что у них нет доказательств того, что осужденный финансист Джеффри Эпштейн вел список влиятельных клиентов, бывавших на его вечеринках, с целью их шантажа.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск выразил сомнения в надежности своего бывшего союзника президента США Дональда Трампа, если тот продолжит скрывать документы по делу Джеффри Эпштейна.

Также Илон Маск высмеял отчет ФБР по списку Эпштейна мемом про клоуна.

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