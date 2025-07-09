Росавиация: в Шереметьево ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установили в столичной воздушной гавани Шереметьево, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко заявил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Шереметьево (код ИКАО: UUEE). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.
Напомним, в субботу в Шереметьево после введения временных ограничений были отменены 174 рейса. В аэропорту «застряли» тысячи пассажиров.
Ранее сообщалось, что всего в выходные в РФ из-за угрозы БПЛА задержали 1,9 тысячи рейсов, в гостиницах были размещены 94 тысяч человек.
Кореняко подчеркнул, что в настоящее время экипажи, авиадиспетчеры, а также службы воздушной гавани принимают все меры для обеспечения безопасности.