Опасные ошибки при лечении солнечного ожога: врач дал важные советы

Если ожог сопровождается пузырями, необходимо использовать антисептические препараты, такие как фукорцин или бриллиантовая зелень. А вот йод в таких ситуациях лучше не применять. Он сам по себе может дать реакцию на коже. В случае серьезных ожогов с пузырями, важно как можно скорее обратиться к врачу.