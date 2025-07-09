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Опасные ошибки при лечении солнечного ожога: врач дал важные советы

Дерматолог Ворожейкин: Кефир и сметана могут стать причиной нагноения ожога.

Источник: Комсомольская правда

Солнечные ожоги — частая проблема в летний сезон. Однако не все знают, как правильно справляться с последствиями. Врач-дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин рассказал KP.RU об опасных ошибках, которые могут только усугубить ситуацию.

— Кефир и сметана при ожогах могут нанести вред, так как человек, накладывая их на поврежденные участки кожи, создает отличную питательную среду для бактерий, а значит увеличивает шанс нагноения ожога, — предупредил врач.

Правильный подход к лечению начинается с ухода с открытого солнца. По словам медика, следует максимально ограничить попадание прямых солнечных лучей на пораженную кожу.

— Самый доступный и логичный шаг — это нанести на место ожога мазь декспантненол или распылить это средство в виде аэрозоля. Этих двух мероприятий — уйти с солнца и применить декспантенол — хватит для лечения ожога легкой степени, — посоветовал дерматолог.

Если ожог сопровождается пузырями, необходимо использовать антисептические препараты, такие как фукорцин или бриллиантовая зелень. А вот йод в таких ситуациях лучше не применять. Он сам по себе может дать реакцию на коже. В случае серьезных ожогов с пузырями, важно как можно скорее обратиться к врачу.