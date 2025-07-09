Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отказаться от черешни рекомендуется при обостренном гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, панкреатите и аллергии на вишню, сливы и абрикосы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«От ягоды стоит отказаться при диагностированной аллергии на черешню, вишню, сливы, персики, абрикосы (перекрестная аллергия возможна). Противопоказанием является также обострение заболеваний ЖКТ: гастрита с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатита, острого колита, синдрома раздраженного кишечника в фазе обострения», — отметила Тен.
Врач предупредила, что при сахарном диабете черешню можно есть в ограниченном количестве по 50−100 граммов в день, обязательно согласовав это с врачом и учитывая в общем дневном углеводном рационе. В этом случае предпочтение следует отдавать менее сладким сортам.