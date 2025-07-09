Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

Врач предупредила, что при сахарном диабете черешню можно есть в ограниченном количестве по 50−100 граммов в день, обязательно согласовав это с врачом и учитывая в общем дневном углеводном рационе. В этом случае предпочтение следует отдавать менее сладким сортам.