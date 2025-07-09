Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, рассказал агентству «Прайм» кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Узнать размер этой части пенсии можно через Госуслуги, либо СФР, МФЦ или НПФ.
«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты», — отметил Гиринский.
Для получения выплаты следует обратиться либо в Социальный фонд России, либо в негосударственный пенсионный фонд — в зависимости от того, где эти деньги хранятся.