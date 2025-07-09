Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Полтаве после объявления тревоги

В Харьковской и Полтавской областях действует воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы прогремели в городах Полтава и Харьков после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

О ситуации в столице Полтавской области передал 24-й телеканал, о взрывах в Харькове — телеканал «Общественное». Российские военные не информировали о нанесении ударов по целям в указанных городах.

Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины свидетельствует о том, что воздушная тревога действует в обоих областях.

Напомним, ранее на Украине сообщили, что в ночь на 9 июля в Киеве прогремели взрывы. В ночь на 8 июля появилась информация о взрывах в украинском городе Николаеве.

Вооружённые силы РФ с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины.