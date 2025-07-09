На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Полтаве после объявления тревоги

Взрывы прогремели в городах Полтава и Харьков после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
О ситуации в столице Полтавской области передал 24-й телеканал, о взрывах в Харькове — телеканал «Общественное». Российские военные не информировали о нанесении ударов по целям в указанных городах.
Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины свидетельствует о том, что воздушная тревога действует в обоих областях.
Напомним, ранее на Украине сообщили, что в ночь на 9 июля в Киеве прогремели взрывы. В ночь на 8 июля появилась информация о взрывах в украинском городе Николаеве.
Вооружённые силы РФ с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины.