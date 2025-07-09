Прогноз погоды на 9 июля 2025 года в Красноярске

В среду, 9 июля, красноярцы смогут насладиться переменной облачностью. Осадки не ожидаются, так что можно смело планировать прогулки на свежем воздухе. Ветер будет восточный, со скоростью 1−5 м/с, что добавит легкую свежесть в теплую атмосферу.