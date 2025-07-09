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Прогноз погоды на 9 июля 2025 года в Красноярске

Доброе утро, жители Красноярска! Мы рады представить вам прогноз погоды на предстоящий день.

Доброе утро, жители Красноярска! Мы рады представить вам прогноз погоды на предстоящий день. Он создан на основе данных Среднесибирского УГМС.

В среду, 9 июля, красноярцы смогут насладиться переменной облачностью. Осадки не ожидаются, так что можно смело планировать прогулки на свежем воздухе. Ветер будет восточный, со скоростью 1−5 м/с, что добавит легкую свежесть в теплую атмосферу.

Температура воздуха ночью составит комфортные +15,+17°C, а днем столбик термометра поднимется до приятных +27,+29°C. Это отличная погода для активного отдыха и встреч с друзьями!

Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и наслаждайтесь прекрасным летом в нашем городе!